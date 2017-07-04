محافظ الشرقية السابق يكشف وقائع فساد في «عمارات الأوقاف»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

1200 شقة بيعت للمستشارين والأطباء خلال 24 ساعة

كشف محافظ الشرقية الأسبق الدكتور رضا عبد السلام عن وقائع فساد في مشروع عمارات الأوقاف بالزقازيق جرت تفاصيلها وقتما كان محافظا للاقليم، وقال إنه تحدث وقتها مع وزير الأوقاف بشأن هذه المخالفات ولكنها ما تزال معلقة دون حل، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو تدخل النيابة العامة .

وكتب عبد السلام عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" قائلًا "من بين الملفات الشائكة التي لم أتركها تمر مرور الكرام خلال فترة خدمتي في الشرقية، ملف عمارات الأوقاف بالأحرار بمدينة الزقازيق، وهي عمارات تضم اكثر من ألف شقة (حوالي 1200 شقة) ما بين شقق إسكان اجتماعي واستثماري، قامت هيئة الأوقاف ببنائها على أرضها (نظريا لخدمة أهل وبسطاء الشرقية) ولم تبدأ البناء الا بعد بروتوكل وقعته هذه الهيئة مع محافظة الشرقية..

وأضاف "الكارثة، أن البروتوكول نص على أن تتولى المحافظة توزيع تلك الوحدات وفقا للقانون، في مقابل التزام المحافظة بإمداد تلك الوحدات السكنية بالمرافق من مياه وكهرباء وتراخيص دون أية رسوم، على اعتبار أن المحافظ هو ابن مكة وهو أدرى باحتياجاتها ومحتاجيها".

وتابع المحافظ السابق "فوجئت بوزير الأوقاف يود زيارة هذه الوحدات، فطلبت ملفها واكتشفت كارثة، وهو أن هيئة أوقاف الشرقية بالتنسيق مع الهيئة في القاهرة وضعت إعلان داخلي لمن يريد الحصول على الوحدات بأسبقية الحجز، وبالفعل خلال 24 ساعة تم توزيع الوحدات بالكامل، واكتشفت أن هناك دكاترة ومستشارين حصلوا على وحدتين وثلاثة وأربعة لأسرهم".

شاهد أيضا

ورفض عبد السلام توصيل المرافق لـلوحدات لأن هيئة الأوقاف أخلت بالتزامها ووزعتها دون علم المحافظة، حسب قوله، في حين أن المحافظة بها أكثر من 2600 حاجز لإسكان 2008.

وفى تصريح خاص لـ "التحرير" قال رضا عبد السلام إن هناك العديد من الملفات تشهد إهدارا للمال العام وإهدار لحقوق البسطاء وأتمنى أن تهتم الأجهزة الرقابية وتواجه هذا الفساد تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وأضاف عبد السلام أن الأوقاف بها أموال طائلة من الممكن الاستفادة منها بشكل كبير لصالح خدمة المواطنيين ولكن ينقصنا حسن الإدارة.