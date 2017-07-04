وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الدورة الأربعين لمؤتمر «الفاو»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شارك الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزرعة، باجتماعات الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والذي تم انعقاده في العاصمة الإيطالية روما، وشارك في الاجتماع عدد من وزراء الزراعة الأفارقة والأوروبيين، وممثلي 176 دولة، تحت شعار: "تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي"، والتي استعرض خلالها رؤية مصر واستراتيجيتها الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشاد البنا في كلمته خلال الاجتماع بأهمية الدور الذى تلعبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في دعم جهود البلدان النامية بمختلف قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، وذلك في إطار محاربة الفقر والجوع على المستويين الدولى والإقليمى.

وأضاف الوزير أنه يجب أن يحدث تكاتف دولي من أجل إجراء الممارسات التى تعمل على زيادة القدرة على الصمود فى وجه التغييرات المناخية، وتوفير الفرصة الكاملة التي من شأنها إدخال تحسينات على خيارات سبل المعيشة للأسر الزراعية والفقيرة، من خلال البرامج الزراعية التي تتكيف مع التغيرات المناخية.

وقال إن مصر قامت بوضع استراتيجيات زراعية تتلائم مع أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتغييرالمناخ، وأن استراتيجية التنمية الزراعية الموجودة في مصر حتى عام 2030، تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد المائية الطبيعية بتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى 4% سنويًا، بالإضافة إلى العمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى.

شاهد أيضا

وأضاف البنا أن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات العطرية وزهور القطف.

وأكد أن مصر تقوم بالعديد من المشروعات من المشروعات الزراعية القومية الكبرى تقوم بها مصر في مجالات الإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، يأتى ذلك فى إطار خطة التنمية المتكاملة التى تنفذها الدولة.

وأضاف أن التنافس الموجود حاليًا بين القطاعات المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة والطاقة والإنتاج الصناعي والاحتياجات المنزلية سيتحول إلى اتحاد في المستقبل.

وأوضح الوزير أن مصر تستمر فى بذل جهودها مع المنظمة "الفاو"، لتنفيذ برامج الاستثمار الشمولي المستمر بالمناطق الريفية، والتركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للمرأة والشباب خاصة في الريف والمناطق الفقيرة، وصغار المزارعين، وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.