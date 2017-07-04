الإحصاء: 52% زيادة فى حجم صادرات مصر إلى التجمعات الدولية خلال 2016

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم صادرات مصر إلى التجمعات الدولية بنسبة 52% خلال عام 2016.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية لعام 2016، والتى أصدرها اليوم، الثلاثاء، أن التجارة البينية مع التجمعات الدولية، تشمل "تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية"، حيث بلغ إجمالي قيمـة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 260.6 مليار جنيه عام 2016، مقابل نحو 171.4 مليار جنيـه عـام 2015، بنسبة زيادة قدرها 52%.

وأضاف جهاز الإحصاء أن صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية تأتي فى المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها 100 مليار جنيه عام 2016، مقابل 63.7 مليار جنيـه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 57%، يليها تجمع الأسكوا، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 81.7 مليار جنيه عام 2016 ، مقابل 47.8 مليار جنيـه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 71.1%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن مجموعة الثمانية الإسلامية النامية جاءت فى المرتبة الأخيرة، حيـث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 18.3 مليـار جنيه عام 2016، مقابل 13.1 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 39.6%، وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 280.9 مليار جنيه عام 2016 ، مقابل 231.5 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 21.4%.

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وجاءت فى المرتبـة الأولى واردات مصر مـن تجمع منطقـة التجارة الحرة العربية، حيـث بلغـت قيمتها نحو 80 مليار جنيه عام 2016، مقابل 71.1 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 12.6%، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلغ إجمالى قيمـة الواردات 84.7 مليار جنيه عـام 2016، مقابل 64.9 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 30.4%، فيما جـاءت فى المرتبـة الأخيرة تجمع الكوميسا حيث بلغ إجمالـى قيمة الواردات 6.2 مليار جنيـه عام 2016، مقابل 4.5 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 35.6%.

وأوضح جهاز الإحصاء انه بالنسبة التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى لاتتضمن مصر، وهى "تجمع الإتحاد الاوروبى ، تجمع الافتا ، تجمع النافتا ، تجمع رابطة الاسيان ، تجمع الميركوسور"، أن إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغ 78.6 مليار جنيه عام 2016، مقابل 63.7 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 23.4%.

وجاءت صادرات مصر إلى الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 57.4 مليار جنيه عام 2016، مقابل 45.7 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيـادة قدرهـا 25.6%، يليها تجمع النافتا حيـث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 11.6 مليـار جنيــه عـام 2016 ، مقابل 13.3 مليار جنيه عـام 2015 بنسبـة إنخفاض قدرها 12.6%، فيما جاءت فى المرتبة الأخيرة مجموعــة تجمع الميركوسور حيـث بلغ إجمالى قيمة الصدرات 1.3 مليار جنيه عـام 2016، مقابل 0.8 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 66.2%.

وبلغ إجمالي قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 323.1 مليار جنيه عام 2016، مقابل 280.6 مليار جنيه عام 2015 ،بنسبة زيادة قدرها 15.2 %، وجاءت واردات مصر من الإتحاد الأوروبي فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 207.7 مليار جنيه عام 2016، مقابل 183.4 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 13.2%، يليها تجمع النافتا حيـث بلغ إجمالى قيمـة الواردات 39.3 مليار جنيه عام 2016 مقابل 36.4 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 8، كما جاءت فى المرتبة الأخيرة تجمع الأفتا حيث بلغ إجمالى قيمة الواردات 9.0 مليار جنيه عام 2016 ،مقابل 7.4 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 21.7 %.