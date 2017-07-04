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إصابة ١٥ مواطنًا في مشاجرة بشبرا الخيمه بسبب أولوية المرور

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إصابة ١٥ مواطنًا في مشاجرة بشبرا الخيمه بسبب أولوية المرور إصابة ١٥ مواطنًا في مشاجرة بشبرا الخيمه بسبب أولوية المرور

التحرير

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نشبت مشاجره بناحية بيجام بشبرا الخيمة، أسفرت عن إصابة 15 شخصًا بسبب أولوية المرور في الشارع، تم نقل المصابين إلى مسشتفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء أنور سعيد مدير الأمن إخطارًا من العقيد محمد عبد الهادي رئيس فرع البحث الجنائي يفيد بوقوع مشاجرة بناحية بيجام ووجود مصابين، بسبب أولوية المرور، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من  طرف أول عبدالله م م  24 سنة عامل و6 أشخاص آخرين من عائلته وجميعهم مصابين وطرف ثان أيمن م م  43 سنه عامل و8 أشخاص آخرين وجميعهم مصابين برش الخرطوش والكدمات. 

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وتمثل تالواقعة في أولوية العبور، ما نتج عنها وقوع مشاجرة، قام على إثرها كل طرف بالاستعانه بباقي الطرفين، نتج عنها قيام أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح ناري مضبوط بحوزته، مُحدثًا إصابة الطرف الثاني، وتم السيطرة على الأطراف المتشاجرة - وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالتعدى بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

تم تعيين الخدمات الأمنيه اللازمه لملاحظة الحاله بالمنطقة.

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التحرير

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