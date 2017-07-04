بالأرقام.. تعرف على أسعار الحج السياحي وأسماء الفائزين بالقرعة

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وسط صورة ضبابية أحاطت موسم الحج المقبل، نظرًا لارتفاع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري من جهة، وقلة عدد الأتوبيسات والطائرات التي ستنقل الحجاج، واستمرار لجنة تسيير الأعمال المهمشة والمؤقتة في إدارة شئون غرفة شركات السياحة، أجرت وزارة السياحة، وإحدى الجهات السيادية رفيعة المستوى، القرعة الإلكترونية للحج السياحي للعام الهجرى 1438، وذلك بحضور محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين بالوزارة.

36 ألف تأشيرة

تقدم للقرعة 108 ألف و415 مواطنًا، تنافسوا على 36 ألف تأشيرة حج مخصصة لوزارة السياحة، التي كانت تنظم حتى العام الماضي 29500 برنامج فقط، ثم استردت النسبة التي اقتطعت لأعمال التوسعات، كما بلغ عدد الشركات السياحية التى تقدمت لتنظيم رحلات الحج نحو 1749 شركة، منها 288 شركة على مستوى الخمس نجوم و163 شركة لحج 4 نجوم، و783 شركة لتنظيم الحج الاقتصادي، و515 شركة للتنظيم الحج البري.

خصصت وزارة السياحة 7800 تأشيرة لمستوى الخمس نجوم، و3900 تأشيرة للأربع نجوم، و11 ألف تأشيرة للحج الاقتصادي، و13 ألف للحج البري، بإجمالي 35 ألفًا و700 تأشيرة، فيما تحصل غرفة شركات السياحة على حصة من التأشيرات للمجاملات، مثلما يحصل عليها مكتب الوزير.

أعداد المتقدمين

تقدم للحج على مستوى الخمس نجوم 12 ألف و863 مواطنًا، وللحج الأربع نجوم 6 آلاف و976 مواطنًا، وللاقتصادي 51 ألفًا و189 مواطنًا، وتقدم للبري 37 ألف و387 مواطنًا،

475 شركة تقدمت بطلب ولم تسجل بياناتها، و189 شركة لم تصل لسقف التأشيرات، فيما بلغ عدد الذكور المتقدمين للحج ٤٦ ألفًا يمثلون ٤٣٪‏ من أعداد المتقدمين، ومن الإناث تقدمت 9662 بنسبة ٥٧٪‏.

أسعار الحج

أما عن أسعار الحج وفقًا للضوابط التي أصدرتها وزارة السياحة -بدون طيران- فجاءت كالتالي:

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خمس نجوم صف أول وحتى 250 متر: 100 ألف جنيه

خمس نجوم صف ثاني حتى 1250 متر: 88 ألف جنيه

خمس نجوم صف ثالث حتى 2000 متر: 83.500 جنيه

4 نجوم صف أول حتى 750 مترًا: 74 ألف جنيه

4 نجوم صف ثاني وحتى 1250 مترًا: 71 ألف جنيه

4 نجوم صف ثالث وحتى 2000 متر: 67 ألف جنيه

اقتصادي طيران: من 40 ألف جنيه وحتى 49 ألف جنيه

البري: من 41 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه

ذلك بخلاف شركات الحج السياحي الفاخر، أو ما يطلق عليه «حج 7 نجوم»، وهي تأشيرات مباشرة تحصل عليها 3 شركات في مصر، وتنظم برامجها للطبقات العالية من رجال الأعمال والمسئولين والوسط الفني، ويباع البرنامج السياحي بها على مستوى واحد فقط، ويبلغ الحد الآدنى لسعر البرنامج بها 230 ألف جنيه، يرتفع إلى 350 ألف جنيه، حيث توفر الشركة طائرة خاصة وجناح بأحد الفنادق الفاخرة مباشرة على الحرم، علاوة على مخيمات مكيفة بأثاثات الفندق، ويتلقون بها خدمة فندقية بداية من الطعام و الراحة، وحتى مرافقة مشاهير الدعاة والوعاظ في الوطن العربي للبعثة، للشرح والإرشاد.

لمعرفة الأسماء الفائزة بالقرعة أدخل على الرابط التالي:

http://www.mot.hajj.gov.eg