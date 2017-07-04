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«الغول» يطالب الحكومة بحل أزمة 4 آلاف عامل بالجمعيات التعاونية الزراعية

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«الغول» يطالب الحكومة بحل أزمة 4 آلاف عامل بالجمعيات التعاونية الزراعية «الغول» يطالب الحكومة بحل أزمة 4 آلاف عامل بالجمعيات التعاونية الزراعية

التحرير

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طالب النائب محمد عبد العزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحل أزمة ما يزيد عن 4 آلاف عامـل يعملون بالجمعيات التعاونية بالإصلاح الزارعي.

وقال النائب محمد الغول خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الزراعة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة ما يزيد عن 4 آلاف عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى، حيث أنهم كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جارى الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل سابق وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعملهم.

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وأشار "الغول"، إلى أن وزارة المالية خاطبت محافظة كفر الشيخ، بأن الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يتم نقل تعاقداتهم على البند (2،3) أجور موسمية، وذلك بفصل مستقل بموازنة الجهة الباب الأول (الأجور والتعويضات للعاملين)، وقضاء مدة ستة أشهر على الأقل بهذه الصفة كشرط أساسى للتعيين على درجات دائمة متى وجدت اعتبارا من 1/7/2012، بتوريد نسبة 20% من إجمالى الإيرادات الشهرية المحققة لها حتى ولو كان ذلك مغايرا لما هو وارد فى لوائحها المعتمدة مع إلغاء كل ما يخالف ذلك، بناء على ذلك تم توجيه خطاب إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لنقل تعاقداتهم على البند (2 ـ 3) أجور موسمية الباب الأول.

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