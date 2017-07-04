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«إسكان النواب» تطالب المجتمعات العمرانية بمراجعة التعاقدات على الشقق لمنع ارتفاع الأسعار

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«إسكان النواب» تطالب المجتمعات العمرانية بمراجعة التعاقدات على الشقق لمنع ارتفاع الأسعار «إسكان النواب» تطالب المجتمعات العمرانية بمراجعة التعاقدات على الشقق لمنع ارتفاع الأسعار

التحرير

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أوصت لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب يسري المغازي وكيل اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل علي مراجعة الأمور الخاصة بالتعاقد علي الوحدات السكنية من أجل تلاشي السلبيات من ارتفاع الأسعار غير المبرر والذي اشتكي منه عدد كبير من المواطنين.

وأوصت اللجنة هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة ملف عدم تسليم الهيئة للأراضي المخصصة لجمعية الاسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية وموافاة اللجنة بما تم في هذا الملف من خلال كافة المستندات وكذلك موافاة اللجنة بخطة زمنية لتلاشي السلبيات التي وقعت علي المواطن من العلاقة التعاقدية التي تم الاخلال بها  وزيادة قيمة الايجار للشقق المؤجرة

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جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد عبدالعزيز فهمي بشان ارتفاع قيمة الايجار بشقق الإسكان الاجتماعي وطلب الاحاطة المقدم من النواب محمد خليل العماري وجمال عبدالعال ومحمد سليم واحمد امبابي بشان عدم المساواة في الفيلات بمدينة الصحفين بالتجمع الأول وبيع الفلل لبعض العاملين بوزارة الاوقاف وفي هذا الاطار طالبت اللجنة وزارة الأوقاف بموافاها بكافة مستندات المشروع  للتعرف عما تم في هذا الأمر.

 

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التحرير

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