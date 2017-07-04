الاستخبارات الألمانية تحذر من أنشطة تجسسية قبيل قمة العشرين

برلين - (د ب أ):

قبيل قمة مجموعة العشرين، اتهم المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) دولا مهمة مشاركة في القمة مثل روسيا والصين وتركيا بتنامي أنشطتها التجسسسية في ألمانيا.

وجاء في تقرير للمكتب، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن "روسيا والصين وإيران أطراف فاعلة رئيسية للأنشطة التجسسية الموجهة ضد ألمانيا".

وجاء اسم تركيا في نفس هذا السياق ضمن التقرير المقرر أن يعلنه وزير الداخلية في وقت لاحق اليوم.

وحذر المكتب على وجه الخصوص من أعمال تجسسية في الحي الحكومي ببرلين.

وجاء في التقرير الذي ضم أكثر من 300 صفحة: "عهدنا روسيا والصين أكثر من مرة كمهاجمتين إلكترونيتين".

وأضاف التقرير أن الاستمرارية والأهداف المنتقاة في الهجمات التي تم اكتشافها مؤخرا تظهر "بوضوح محاولة التجسس الممنهج على الأوساط السياسية والإدارات الاتحادية في ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج سيشاركان في قمة العشرين المقرر عقدها في هامبورج يومي الجمعة والسبت المقلبين. ويعتزم شي إجراء مشاورات في موسكو مع بوتين اليوم، ثم يتوجه بعد ذلك إلى برلين، حيث تستقبله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا الأربعاء.