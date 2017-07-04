قبل شراء سيارات مستعملة.. اعرف هذه النصائح

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استطاعت السيارات المستعملة أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، لا سيما بعد أن ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بشكل واضح، مما أدى إلى حالة إحجام واضحة لدى الجمهور، حيث لم تعد السيارات الشعبية والتي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفرولية لانوس" وغيرها، ولم تعد في متناول الطبقات المتوسطة.

عملية شراء السيارات المستعملة يجب أن تحظى باهتمام بالغ على مستوى التفكير والسعي من أجل إيجاد ما يتوافق مع الميزانية المرصودة وطبيعة المشتري ورغبته إذا أراد إعادة بيعها مجددًا من عدمه، وفي هذا السياق، نستعرض عدد من أهم الأسئلة التي يجب أن يطرحها المشتري على نفسه قبل المضي قدمًا في شراء سيارة مستعملة.

الميزانية؟

لعله في ظل الظروف الحالية أهم الأسئلة، لاسيما مع ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة وقطع الغيار، وهو الأمر الذي يطرح سؤال حتمي عن كون تكاليف السيارة المرغوب في شرائها تتوافق مع قدرات صاحبها المادية من عدمه، ولذلك من الخطأ أن يقع بعض الأشخاص في حب موديل معين دون النظر إلى عوامل أخرى كنوع وقودها أو مدى توافر قطع الغيار الخاصة بالسيارة وغيرها.

إعادة البيع؟

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إذا ما كان المشتري من هواة تغيير السيارات، فعليه الانتباه بشكل رئيسي لسمعة السيارة ومدى انتشارها في الشوارع المصرية، وهو ما قد يمنحه الفرصة للحصول على مؤشر صحيح حول ما إذا كان بإمكانه إعادة بيعها في المستقبل من عدمه.

حالتها العامة؟

يكتفي بعض الأشخاص بالنظر إلى الشكل الخارجي للسيارة للحكم عليها من أجل معرفة حالتها العامة، والتنبأ بحجم التكاليف التي يمكن أن ينفقها على صيانة السيارة وإرجاعها لصورتها الجديدة حال شرائه لها، ولذلك فإنه من الأفضل فحص مكونات المحرك ومعرفة مدى عمره الافتراضي قبل الشراء، ومن ثم حساب كافة التكاليف والحكم على كونها تناسب إمكانات الشخص المادية من عدمه.