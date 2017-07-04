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رئيس "إسكان النواب" يطالب الحكومة بصرف تعويضات شركات المقاولات

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مصراوي Masrawy

رئيس "إسكان النواب" يطالب بصرف تعويضات شركات المقاولات

01:19 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

كتب- أحمد علي:

تقدم المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء، ببيانٍ عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق، بشأن تأخر الحكومة في صرف تعويضات شركات المقاولات في العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والتي تأثرت نتيجة القرارات الاقتصادية خلال الفترة السابقة.

ولفت والي، في نص البيان، إلى أن هذه الشركات يعمل بها الملايين من العمال، خاصةً مواطنو الطبقة الكادحة، الأمر الذي يتطلب حماية هذه الطبقة والحفاظ على حقوقهم المالية من جانب الحكومة.

وطالب والي، الحكومة بسرعة تحديد النسب المقررة لصرف التعويضات اللازمة لتسوية الأوضاع مع تلك الشركات وتعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع الخامات بعد زيادة الصرف، بما يساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والانتهاء منها وفقًا للمعدلات المستهدفة، وحتى لا يؤثر ذلك على مواعيد تسليم المشروعات الجاري تنفيذها.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن صرف هذه التعويضات لشركات المقاولات سوف يعالج التوازن المالي بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات، فضلًا عن تعويض الشركات عما لحق بها من خسائر خلال الفترة السابقة.

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مصراوي Masrawy

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