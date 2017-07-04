ننشر التشكيل الجديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى

كتب- طارق سمير:

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع بتشكيله الجديد المكون من 7 أعضاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض.

وجاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي: المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا للمجلس ومحكمة النقض، المستشار آنس عمارة النائب الأول للمجلس، المستشار إبراهيم الهنيدي النائب الثاني للمجلس، المستشار عادل علي بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد الهادي أحمد عبد الهادي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار نبيل صادق النائب العام.

يشار إلى أن الأعضاء الجدد بالمجلس هم كلًا من المستشارين عمارة، والهنيدي، وعبد الهادي، وعبد الرحمن، وأبو العلا بينما المستشار عادل بعبش كان ضمن أعضاء "القضاء الاعلى السابق لكن كرئيسًا لمحكمة استئناف طنطا، ويعد النائب العام المستشار نبيل صادق من الأعضاء القدامى بالمجلس منذ توليه المنصب عام 2015.

أكد مصدر قضائي لمصراوي، أن اجتماع المجلس اكتفى بتلقي التهاني فيما بينهم، وعرض كلًا منهم أبرز ما جاء من مستجدات داخل منصبه.