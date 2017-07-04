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"نومك تقيل؟".. تعرف على السبب

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مصراوي Masrawy

"نومك تقيل؟".. تعرف على السبب

01:03 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

السبب وراء النوم الثقيل

مصراوي-

هل تسائلنا من قبل عن السر وراء معاناة البعض من "النوم الثقيل" دون غيرهم؟

هذا التساؤل وجدت له إجابة أخيرا الجمعية العامة لعلم الأعصاب، والتي كشفت أن السبب العلمي وراء النوم الثقيل يعود إلى زيادة نشاط الدماغ أثناء النوم لدى البعض ما يجعل عقولهم مركزة على نشاط مكثف، بحسب موقع "العربية.نت".

وأشارت الجمعية في بحث نشرته أن ذلك يقلل من التأثر بالعوامل الخارجية التي تؤثر عادة على النوم وتدفعنا إلى الاستيقاظ.

وبحسب البحث فإن نشاط المخ أثناء النوم يمنع وصول الأصوات والأفعال التي توقظ أغلب الناس، ما يجعل نومهم ثقيلا.

ولفت البحث إلى أن هناك بعض العادات التي يمارسها الأشخاص قبل الذهاب إلى الفراش، قد تسبب اضطرابات في النوم، منها مثلاً النوم بعد العشاء مباشرة، أو استخدام الأجهزة الإلكترونية على السرير لأنه يؤثر على نوعية النوم، أو حتى تناول القهوة مباشرة قبل النوم.

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مصراوي Masrawy

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