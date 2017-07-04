الإسكان: بدء تطوير وتوسعة طرق بالقاهرة الجديدة بتكلفة ١٠مليارات جنيه

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة بدأ في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق لاستيعاب الضغط المتزايد من سكان المدينة والمترددين عليها.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الإسكان بأنه تم البدء في تطوير وتوسعة طريق العين السخنة القديم ليربط المدينة بجنوب القاهرة والمعادي، بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، وتوسعة وتطوير محوري التسعين الشمالي والجنوبي لربطهما بالطريق الدائرى الأوسطي، لتصبح محاور طولية بالمدينة، بتكلفة تقديرية200 مليون جنيه.

هذا بجانب إنشاء طريق جديد لامتداد محور محمد بن زايد لربط المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربط طريقي السويس والسخنة بمحور عرضي"محمد نجيب"، بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، إضافة إلي أعمال التطوير الداخلية بالتجمعات المختلفة.

وقال الوزير، إنه تم البدء في طرح وتنفيذ عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب، بأماكن مميزة بالمدينة، ضمن مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، بجانب توفير الخدمات اللازمة للمشروع(المساجد – المراكز التجارية والصحية – الحضانات).

وأضاف الوزير: "كما يقوم الجهاز أيضاً بتنفيذ وطرح 9048 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمساحات مختلفة من100 م2 : 150 م2، بتشطيبات فاخرة داخل تجمع سكني متكامل الخدمات والمرافق بمنطقة جنوب الجمعيات"، موضحاً أن الخطة الطموحة المقرر العمل بها للعام المالي 2017 – 2018، تبلغ نحو10 مليارات جنيه.

وقال مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه في قطاع المرافق، تم البدء في تأهيل شبكة المعالجة وامتدادها لتشمل المدينة بالكامل، والبدء في إجراءات تشغيل المرحلة الثانية من محطة المياه بالمعادي بطاقة 500 ألف م3/يوم لتصبح مليون م3/يوم.

كما يتم تنفيذ أعمال الزراعة والنظافة على مستوي المدينة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مبني وحدة تراخيص المرور، بقيمة 78 مليون جنيه، ويشمل مجمع النيابات، ووحدة تراخيص، والتامينات، وكل ما يلزم لانهاء إجراءات التراخيص، لمواجهة التوسعات بالمدينة، وخدمة المناطق المحيطة بها، ووصلت نسبة التنفيذ لحوالي 20%.