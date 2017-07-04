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الحزب الحاكم في تركيا يعتزم تنظيم مسيرات في الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية

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مصراوي Masrawy

الحزب الحاكم في تركيا يعتزم تنظيم مسيرات في الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية

01:01 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

الحزب الحاكم في تركيا يعتزم تنظيم مسيرات في الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية

تركيا

اسطنبول- (د ب أ):

صرح متحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بأن الحزب يعتزم تنظيم مسيرات على مدار عدة أيام في الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي.

وتبدأ الفعاليات في جميع أنحاء البلاد في 11 من يوليو الجاري، وفي ليلة الخامس عشر/السادس عشر من المقرر إقامة فعاليات في ساعة متأخرة من الليلة لتوافق نفس توقيت المحاولة، تتضمن خطابا للرئيس رجب طيب أردوغان في البرلمان.

وقال المتحدث ماهر أونال :"لن ننام في تلك الليلة، سنكون في الخارج في مواقع رمزية للمقاومة"، داعيا الناس إلى المشاركة في "الفرحة والحماس".

ومن المتوقع أن يشارك أردوغان في الفعاليات المرتقبة، والتي تهدف إلى محاكاة الاحتجاجات التي خرجت ضد الانقلاب في حينه.

ومنذ التمرد العسكري، أعلنت حالة الطوارئ التي تتيح الحكم بالمراسيم. وتم تسريح أكثر من مئة ألف شخص من الوظائف العامة وجرى اعتقال نحو 50 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش.

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