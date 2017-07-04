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تأجيل دعوى منع سالم عبد الجليل من الظهور بوسائل الإعلام لـ11 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى منع سالم عبد الجليل من الظهور بوسائل الإعلام لـ11 سبتمبر

12:55 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

تأجيل دعوى منع سالم عبد الجليل من الظهور بوسائل الإعلام لـ11 سبتمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية بإصدار قرار بمنع ظهور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لجلسة 11 سبتمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.

وأشارت الدعوى، إلى أن ما صرح به سالم عبد الجليل عن أشقائنا الأقباط، من ركاكات ومراهقات فكرية بذيئة ليس فقط لأن ما صرح به أتفه وأسفه من أن تخلد، حيث أن ما ردده يحدث قطعا غائرا فى شرفاء طيبين، لم يجرحونه لا بقول ولا بسيف ولا بحزام ناسف، ولا بقنبلة إنما يتحملون هذه السخافات والمراهقات والقنابل، عقودا أثر عقود فيلاقون مثل هذه الغلطات والسخافات والحقارات والبلطجة والإرهاب.

وأكدت الدعوى أن هذا التصريح لا يوصف إلا أنه تحريض صارخ وواضح وجلى على الإرهاب، وأن جهود قواتنا المسلحة الباسلة في مكافحة الإرهابيين لن تفيد أمام هذا الفكر المتدني لم نسمعه يقول أو يردد كلمة عن الفساد أو التحرش أو عدم الأمانة في العمل أو الكسل أو إهانة المرأة أو القمامة أو القسوة على الأطفال أو البلطجة، فبدلا من أن يوجه جهوده فى مواجهة الإرهاب عدو ، كما نفعل جميعا قيادة وشعبا، نراه يشعله ويذكيه ويؤججه، ومن العار وجود مثل هؤلاء أو ظهورهم على وسائل الإعلام، أياً كان نوعها فى دولة تكافح الإرهاب.

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