مصدر قضائي: المستشار آنس عمارة تسلم مهامه كنائب أول "للقضاء الأعلى"

كتب- طارق سمير:

أكد مصدر قضائي، أن المستشار آنس عمارة أقدم نواب محكمة النقض، تسلم مهامه كنائب أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيسًا للجنة الأحزاب السياسية، ومحكمة القيم، خلفًا للمستشار عادل الشوربجي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن جلسة مطوله جمعت كلًا من المستشارين أنس عمارة، وعادل الشوربجي، لاستلام كافة الملفات المتعلقة بلجنة الأحزاب السياسية، ومحكمة القيم، بعدما وصل المستشار الشوربجي لسن التقاعد، يوم السبت الماضي الموافق 1 يوليو.

عن نية المستشار آنس عمارة في رفع دعوى أمام دائرة رجال القضاء، اعتراضًا على تعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية الجديد، على الرغم من أنه ثاني أقدم نواب المحكمة، يضيف المصدر أن المستشار عمارة حضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم، ويجلس حاليًا في مكتبه كنائب أول للمحكمة، وليس هناك أفعال تثبت اعتراضه أو نيته لرفع دعوى بأحقيته في تعينه رئيسًا لمحكمة النقض باعتباره أقدم نواب المحكمة وفقًا لمبدأ الأقدمية السائد بين رجال القضاء.

وأدى رؤساء الهيئات القضائية الجدد السبت الماضي اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم: القاضي مجدي محمود طه أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسا لهيئة قضايا الدولة والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

ونص التعديل الجديد لقانون الهيئات القضائية على أن "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل".