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أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ 7 مليون يمني من المجاعة

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مصراوي Masrawy

أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ 7 مليون يمني من المجاعة

12:39 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ 7 مليون يمني من المجاعة

القاهرة - ( د ب أ):
 أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن حوالي سبعة مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في اليمن الذى يعيش حربا أهلية طاحنة منذ عدة سنوات بشكل يجعل هذا البلد محلاً لأخطر أزمة أمن غذائي في العالم المعاصر.

وأشار أبو الغيط، في كلمة أمام الاجتماع الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بإيطاليا اليوم الثلاثاء، إلى ما أفرزته النزاعات المسلحة من أوضاع لا تختلف كثيراً من حيث خطورتها في كل من سورية وليبيا والصومال، الأمر الذى يستدعى تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل حشد المساعدات الضرورية للمتضررين في هذه الدول.

وصرح محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على أن يشير في كلمته إلى أن هذه المنطقة تعد واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضاً لظواهر الجفاف والشح المائي وتراجع الأمن الغذائي، وهى ظواهر تصاعدت حدتها واتسعت دائرتها منذ عام 2011 بعد اندلاع صراعات أهلية في عدد من الدول العربية بما عمق من أزمات نقص الغذاء وتدهور قطاع الزراعة التي كانت هذه الدول تعانى منها قبل ذلك.

وأضاف أن هذا الواقع الراهن يجعل من الضروري أن تتصدر سياسات الإدارة المائية والزراعية الأجندات الوطنية للدول العربية، خاصة وأن ملفات المياه والزراعة والبيئة والتغير المناخي أصبحت من المسببات الهامة لعدم الاستقرار فى المنطقة العربية، وأن الأزمات المرتبطة بها لم تعد تهديداً مستقبلياً بعيداً، وإنما خطراً حاضراً وماثلاً.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام استعرض أيضاً أهم الخطوات التي اتخذت على المستوى العربي للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات ومن بينهما إجازة "استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية"، وبرنامجها التنفيذي، والبدء في تنفيذ "برنامج الأمن الغذائي العربي الطارئ"، مع تثمينه للتعاون الهام القائم في هذا الإطار بين الجامعة العربية ومنظمة الفاو في مجالي إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي، وفى ظل تبنى نهج يربط بين مثلث قطاعات الطاقة والمياه والغذاء من خلال وضع سياسات وبرامج مشتركة تغطى هذه القطاعات معاً.

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