أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحكومة الفلسطينية تشكل فريقا وطنيا لترسيم حدود فلسطين البحرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الفلسطينية تشكل فريقا وطنيا لترسيم حدود فلسطين البحرية

12:37 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

الحكومة الفلسطينية تشكل فريقا وطنيا لترسيم حدود فلسطين البحرية

رام الله - (د ب أ):
أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، تشكيلها فريقا وطنيا لترسيم حدود فلسطين البحرية بالتواصل مع الدول المجاورة التي تربط فلسطين بها حدود بحرية.

وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن الخطوة ستتم "استنادا إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولعضوية فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقا للأحكام والأعراف الدولية والإعلان الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 أغسطس 2015 حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وحثت الحكومة الدول والمؤسسات والشركات على عدم العمل بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الحدود البحرية لفلسطين بما فيها المنطقة الصناعية الخالصة (EEZ) لفلسطين دون التنسيق والحصول على الموافقات القانونية اللازمة من المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكدت الحكومة أن أي عمل داخل الحدود البحرية الفلسطينية دون التنسيق يعد "انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته الدائمة على موارده، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة تدافع عن ترشيح سلام فياض مبعوثاً للسلام

    الأمم المتحدة تدافع عن ترشيح سلام فياض مبعوثاً للسلام

    أخبار
  • الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء انتخابات البلديات في 13 مايو المقبل

    الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء انتخابات البلديات في 13 مايو المقبل

    أخبار
  • حماس تدعو إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد بـ

    حماس تدعو إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد بـ "التوافق"

    أخبار

إعلان

ba30914faf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون