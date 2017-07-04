رئيس المفوضية الأوروبية يصف أعضاء البرلمان الأوروبي بـ"السخفاء"

بروكسل- (د ب أ):

أثار معدل تغيب أعضاء البرلمان الأوروبي عن حضور الجلسات غضب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي قال اليوم الثلاثاء مخاطبا جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورج "أنتم سخفاء!".

وأثار معدل غياب النواب حفيظة يونكر خلال جلسة لاستعراض رئاسة مالطة للاتحاد الأوروبي، والتي انتهت الجمعة الماضية.

وقال يونكر إن مشاركة 30 نائبا فقط في الجلسة يشير إلى أن البرلمان "غير جاد".

ومضى يقول إنه إذا كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاركين، فإن الوضع كان سيختلف.

وقام رئيس البرلمان أنطونيو تاجاني بمقاطعة يونكر، وطلب منه تغيير لغته في الحديث والتوقف عن استخدام كلمة "سخفاء".

وأجاب يونكر بالقول :"لن أحضر أبدا اجتماعا من هذا النوع"، مضيفا أنه يتعين على البرلمان احترام رئاسات الدول الأصغر للاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي تكون دورية بين الدول الأعضاء، على أن تستمر كل رئاسة لمدة ستة أشهر. وبدأت رئاسة إستونيا مطلع الأسبوع.