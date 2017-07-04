طالبان تستولى على مركز أمني استراتيجي في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم، الثلاثاء، إن القتال بين مسلحي طالبان والقوات الأمنية الأفغانية دخل يومه الثالث عقب أن شن المسلحون هجمات في مناطق بضواحي عاصمة ذات أهمية استراتيجية بشمال أفغانستان، مما دفع المدنيين للهروب.

وقال سيف الله اميري، العضو بالمجلس الإقليمي، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) إن مسلحي طالبان تمكنوا من السيطرة على مركز أمني مهم واستراتيجي من أيدي القوات الأمنية الأفغانية صباح اليوم، حيث فر السكان من المدينة خوفا من احتمالية سقوطها مجددا في أيدي المسلحين.

وأضاف " لقد انطلقت ما لايقل عن 23 حافلة محملة بالركاب نحو كابول خلال اليومين الماضيين".

وكانت مدينة قندوز قد سقطت في أيدي مسلحي طالبان لفترة قصيرة في سبتمبر 2015، كما تم محاصرة أجزاء من المدينة في اكتوبر الماضي.

وقد أقام مسلحو طالبان نقاط تفتيش، وأغلقوا طريق علي آباد-قندوز السريع الذي يربط قندوز بإقليم باجلان والعاصمة كابول.

وقال سيد أسد الله سادات، العضو الأخر بالمجلس الإقليمي إن هذا ثاني يوم يتم فيه توقيف قوات الأمن والموظفين الحكوميين على الطريق.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن القتال المستمر في أفغانستان اضطر أكثر من 141700 مواطن للفرار من منازلهم، والسعي للإقامة في أماكن إيواء في الأقاليم الأكثر أمنا هذا العام.

وفي شمال البلاد، فر أكثر من 60 ألف شخص من قراهم منذ يناير الماضي، مما يمثل 45 % من إجمالي النازحين داخليا في البلاد.