فقرات فنية في حفل "سيدتي" الخيري

- أهدى نجوم حفل "سيدتي" الخيري، لوحات فنية متنوعة خاصة دعماً لحملة مبادرة "تذكر أطفال الحدود"، الذين يعتبرون فئة من الأطفال المحرومين.

- افتتح سفير الألحان النجم فايز السعيد، فقرات الحفل بأغنية "بدون حدود" من ألحانه مع أطفال مركز راشد المسرحية، الأغنية من كلمات الشاعر سلطان مجلي، وتوزيع الموزع الموسيقي زيد عادل أما هندسة صوت ميكساج المهندس، ماجد صالح، وتم تسجلها في استوديوهات فايز السعيد "ساوند اند ميديا".

- ألقى الفنان عبد الله بالخير كلمة ترفيهية كوميدية، كما مازح الحضور بإرسال قبلات عديدة منه إليهم ومن ثم "موال".

- قدمت نجمة سوبر ستار، الفنانة ديانا كرزون، أغنية بعنوان "يا بلاد العالم"، دعماً منها لأطفال الحدود. الأغنية من كلمات عمر ساري وألحان وتوزيع قاسم صابنجي، تم التسجيل بالأردن في استوديو قاسم صابنجي.

- أغنية "يازي الوطن"، قدمها ولحنها يوسف العماني من كلمات الشاعر سيف المزروعي، وتوزيع الموزع الموسيقي حاتم المنصور وهندسة الصوت وميكساج المهندس صابر قسم الله، وتم تسجيلها في استوديوهات أوبرا.

قدم الكوري وانهو تشونغ، فقرة كوميدية بدأها بأغنية"جانا الهوا" للفنان عبد الحليم حافظ، ما جعل الحضور يتساءل "هل من المعقول كوري يغني لـ عبد الحليم حافظ؟".

- بعدها قدم الفنان الصاعد عمر المرزوقي، أغنية "ساعات" للفنان راشد الماجد.

- اختتمت الفقرات الفنية بلحن قدمه عازف العود أحمد عبد المقصود.