أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فقرات فنية في حفل "سيدتي" الخيري

Google+ Print
فقرات فنية في حفل "سيدتي" الخيري فقرات فنية في حفل "سيدتي" الخيري

- أهدى نجوم حفل "سيدتي" الخيري، لوحات فنية متنوعة خاصة دعماً لحملة مبادرة "تذكر أطفال الحدود"، الذين يعتبرون فئة من الأطفال المحرومين.

- افتتح سفير الألحان النجم فايز السعيد، فقرات الحفل بأغنية "بدون حدود" من ألحانه مع أطفال مركز راشد المسرحية، الأغنية من كلمات الشاعر سلطان مجلي، وتوزيع الموزع الموسيقي زيد عادل أما هندسة صوت ميكساج المهندس، ماجد صالح، وتم تسجلها في استوديوهات فايز السعيد "ساوند اند ميديا".

- ألقى الفنان عبد الله بالخير كلمة ترفيهية كوميدية، كما مازح الحضور بإرسال قبلات عديدة منه إليهم ومن ثم "موال".

- قدمت نجمة سوبر ستار، الفنانة ديانا كرزون، أغنية بعنوان "يا بلاد العالم"، دعماً منها لأطفال الحدود. الأغنية من كلمات عمر ساري وألحان وتوزيع قاسم صابنجي، تم التسجيل بالأردن في استوديو قاسم صابنجي.

- أغنية "يازي الوطن"، قدمها ولحنها يوسف العماني من كلمات الشاعر سيف المزروعي، وتوزيع الموزع الموسيقي حاتم المنصور وهندسة الصوت وميكساج المهندس صابر قسم الله، وتم تسجيلها في استوديوهات أوبرا.

قدم الكوري وانهو تشونغ، فقرة كوميدية بدأها بأغنية"جانا الهوا" للفنان عبد الحليم حافظ، ما جعل الحضور يتساءل "هل من المعقول كوري يغني لـ عبد الحليم حافظ؟".

- بعدها قدم الفنان الصاعد عمر المرزوقي، أغنية "ساعات" للفنان راشد الماجد.

- اختتمت الفقرات الفنية بلحن قدمه عازف العود أحمد عبد المقصود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي