فض إضراب سائقي سيارات الأجرة بـ"الضبعية" في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

نجح ضباط إدارة المرور بمحافظة الأقصر، في إقناع عدد من سائقي الأجرة غرب الأقصر، من فض إضرابهم عن العمل، بسبب اعتراضهم على تعريفة ركوب المواطنين ورغبتهم في زيادتها لأكثر مما حددته إدارة المواقف بعد رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية نهاية الأسبوع الماضي.

وقال العميد محمد صلاح، مدير إدارة المرور، إن سائقي خط "الأقصر - الضبعية"، الذي يبدأ من موقف أجرة البياضية، وحتى نجع الجسر، وتعمل عليه 12 سيارة أجرة ميكروباص، تجمعوا بسياراتهم عند كمين شرطة الضبعية، مطالبين الجهات الأمنية بالتدخل، مضربين عن العمل، احتجاجًا على سوء حالة الطريق الداخلي، ومقابل تعريفة الركوب التي وصفوها بالقليلة مقابل المسافة التي يقطعونها خاصة الجزء الداخلي منها على طريق "الضبعية - الأقالتة الداخلي"، والذين قالوا إنه لا يصلح للمرور بسبب أعمال حفر خط مياه الشرب، وعدم إعادة الشئ لأصله حتى الآن.

وطالب السائقون، الحكومة برصف الطريق، وزيادة الأجرة في الوقت الذي رفض فيه الركاب ذلك الأمر.

وتسبب الإضراب الذي بدأ في السابعة من صباح اليوم، في تكدس المواطنين على طول المسافة من الأقالتة، وحتى الضبعية، وتأخر العمال والموظفين عن أعمالهم.

وانتقلت شرطة المرور إلى موقع الإضراب، وسحبت الرخص من كافة السائقين المشاركين، وأقنعتهم بفض الإضراب، وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي ورفع مطالبهم للدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.