"صحة الإسكندرية": إعلان نتيجة ثانوية التمريض بنسبة نجاح 89%

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات النقل للدور الأول للصف الثالث الثانوي لمدارس التمريض للعام الدراسي "2016-2017" بإجمالي نسبة نجاح 89% على نطاق المحافظة التي تضم 6 مدارس.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالي عدد المتقدمات للامتحانات كان 245 طالبة اجتازت 218 منهن، الامتحانات بنجاح بنسبة نجاح 89% ويحق لباقي الطالبات وعددهن 27 طالبة، التقدم للدور الثاني لكونهن راسبات في مادة أو مادتين فقط.

وأضاف حجازي في تصريح صحفي له اليوم، أنه يتم مراعاة أفضل المعايير في وضع الامتحانات وتصحيحها لضمان مستوى الخريجات وقدرتهن على تلبية اشتراطات ممارسة مهنة التمريض، وضمانًا لمستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

من ناحيتها أوضحت الدكتورة عزة أبو زيد مدير إدارة التدريب ومدارس التمريض بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن مدارس التمريض بمستشفيات رأس التين العام والجمهورية العام وبرج العرب المركزي، حققت نسبة نجاح 100%، في حين أحرزت مدرسة مستشفى العامرية العام نسبة نجاح 96%، تلاها مدرسة دار إسماعيل بنسبة 82%، وأخيرًا مدرسة مستشفى أبي قير المركزي بنسبة نجاح 78%.