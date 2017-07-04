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في 6 أشهر.. 228 مليون دولار صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية

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مصراوي Masrawy

في 6 أشهر.. 228 مليون دولار صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية

12:41 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

في 6 أشهر.. 228 مليون دولار صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية

وزارة الزراعة

الإسماعيلية_انجي هيبة:

أعلن الدكتور خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي حجم التصدير الفعلي من المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية التي تم تصديرها إلى مختلف دول العالم العربية والأجنبية خلال 6 أشهر الماضية، بلغت قيمتها 228 مليون و460 ألف دولار لكمية قدرها 2280146 طنًا.

وأضاف أن إجمالي قيمة ما تم تصديره خلال شهر يونيو الماضي فقط من الخضروات والفواكه والمحاصيل الحقلية، الطازجة والمجمدة والنباتات الطبية والعطرية بلغ 20 مليون دولار لكمية قدرها 97113 طنًا.

وأوضح أن إجمالي قيمة ما تم تصديره خلال شهر يونيو الماضي فقط من الخضروات الطازجة والمجمدة بلغ مليون و346 ألف و808 دولارات، لكمية قدرها 313 طن وأن إجمالي قيمة ما تم تصديره خلال نفس الفترة من الفاكهة الطازجة والمجمدة بلغ 17.5 مليون دولار لكمية قدرها 95994 طن في حين بلغت قيمة ما تم تصديره من المحاصيل الحقلية ما يزيد عن 2.5 مليون دولار لكمية قدرها 805 أطنان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تصدير تلك الأصناف إلى عدد من الدول الأجنبية والعربية، كان منها السويد والمملكة العربية وسلوفينيا ولبنان وليبيا والكويت وإيطاليا ورومانيا.

صرح بذلك الدكتور مهندس فتحي محروس عبدالله، رئيس تسويق الإدارة الزراعية مدير عام التسويق الخارجي بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية.

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