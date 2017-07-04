إحالة 22 طبيبا وعاملا للتحقيق تغيبوا عن عملهم في أسيوط

أسيوط - اسامة صديق :

أعلن محمد فهمي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، اليوم الثلاثاء، إحالة 22 طبيبًا وعاملًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالوحدات الصحية، ورفع 100 طن مخلفات خلال يومين بعدة مناطق على مستوى المركز، وتشمل قرية المشايعة، وقرية دير الجنادلة، ومنطقة مستودع الجمعية الزراعية بالغنايم بحري، ومنطقة المخبز الآلي ومنطقة السوق العمومي، موضحًا أن حملات رفع المخلفات مستمرة يوميًا بجميع مداخل ومخارج القرى.

وأكد رئيس المركز، المرور على الوحدات الصحية، لتقديم الخدمات الطبية الجيدة للمواطنين، مشيرًا إلى المرور على الوحدة الصحية بالغنايم والمركز الطبي والإدارة الصحية بالإضافة إلى تفقد مستشفى الغنايم المركزي وتبين غياب 22 من الأطباء والعاملين، بدون إذن أو سند قانوني، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وشدد على تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة وتحسين تقديم الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية.

يأتي هذا في إطار تعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، مؤكدًا على جميع الوحدات المحلية بضرورة استمرار إزالة الإشغالات والاستجابة لأي بلاغات من المواطنين وبحث المشاكل التي تواجههم.