أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إحالة 22 طبيبا وعاملا للتحقيق تغيبوا عن عملهم في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 22 طبيبا وعاملا للتحقيق تغيبوا عن عملهم في أسيوط

12:36 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

إحالة 22 طبيبا وعاملا للتحقيق تغيبوا عن عملهم في أسيوط

أسيوط - اسامة صديق :

أعلن محمد فهمي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، اليوم الثلاثاء، إحالة 22 طبيبًا وعاملًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالوحدات الصحية، ورفع 100 طن مخلفات خلال يومين بعدة مناطق على مستوى المركز، وتشمل قرية المشايعة، وقرية دير الجنادلة، ومنطقة مستودع الجمعية الزراعية بالغنايم بحري، ومنطقة المخبز الآلي ومنطقة السوق العمومي، موضحًا أن حملات رفع المخلفات مستمرة يوميًا بجميع مداخل ومخارج القرى.

وأكد رئيس المركز، المرور على الوحدات الصحية، لتقديم الخدمات الطبية الجيدة للمواطنين، مشيرًا إلى المرور على الوحدة الصحية بالغنايم والمركز الطبي والإدارة الصحية بالإضافة إلى تفقد مستشفى الغنايم المركزي وتبين غياب 22 من الأطباء والعاملين، بدون إذن أو سند قانوني، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وشدد على تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة وتحسين تقديم الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية.

يأتي هذا في إطار تعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، مؤكدًا على جميع الوحدات المحلية بضرورة استمرار إزالة الإشغالات والاستجابة لأي بلاغات من المواطنين وبحث المشاكل التي تواجههم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لإضراب سائقي

    لإضراب سائقي "البداري".. الدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بأسيوط

    أخبار
  • مصرع 3 أشخاص غرقا في النيل بأسيوط

    مصرع 3 أشخاص غرقا في النيل بأسيوط

    أخبار
  • مصرع فتاتين وإصابة أخرى غرقًا فى حاوية

    مصرع فتاتين وإصابة أخرى غرقًا فى حاوية "مخلل" بمصنع في أسيوط

    أخبار
  • مصرع شاب دهسه قطارًا بمحطة الأزهر في أسيوط

    مصرع شاب دهسه قطارًا بمحطة الأزهر في أسيوط

    أخبار

إعلان

6c8fab4d08.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق