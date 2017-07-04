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فقط في بريطانيا..الثلج المستخدم في أكبر المقاهي "ملوث ببكتيريا البراز"

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مصراوي Masrawy

فقط في بريطانيا..الثلج المستخدم في أكبر المقاهي "ملوث ببكتيريا البراز"

12:35 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

المقاهي

كتبت- ميرا ماهر:
يقع اختيار العديد من زوار المقاهي على شرب القهوة المثلجة كأحد الطرق المختلفة لتناولها.

ولكن ذكر موقع “BBC “ أن الثلج المستخدم في أكبر ثلاثة سلاسل للمقاهي في بريطانيا يحتوي على بكتيريا من البراز.

حيث احتوت عينات مأخوذة من قهوة شركات "كوستا" و"ستاربكس" و"نيرو" على مستويات متفاوتة من البكتيريا.

وبحسب الموقع، فإن 7 من كل 10 عينات من المشروبات المثلجة كانت ملوثة ببكتيريا موجودة في البراز. كما احتوت 3 من كل 10 عينات تم اختبارها من ستاربكس ونيرو على بكتيريا تسمى بكتيريا القولون البرازي.

ومن جهة الشركات الثلاث، منهم من حدَّث طريقة معالجة المشروبات المثلجة، ومنهم من أجرى تحقيقاً يخص شروط النظافة في المكان.

وفسر الدكتور هاني الناظر "رئيس المركز القومى للبحوث سابقا" تلك الواقعة بأن بكتيريا القولون البرازي موجوودة فقط في المخلفات الآدمية "البراز"، والتي يمكن أن تصل إلى المنتجات الغذائية نتيجة عدم غسل الموظفين أو العاملين بالمكان أيديهم جيداً بعد استخدام الحمام.

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