وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر عمال النفط العرب اليوم

كتبت- نورا ممدوح:

يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .

ومن المقرر أن يشهد الوزير عقب الافتتاح، انتخابات منصب الأمين العام للدورة 2017 /2020 وهو المنصب الذي يشغله حالياً فوزي عبدالباري رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول سابقا، ويتقدم للترشيح 6 مرشحين منهم 3 من مصر، وواحد من كل من الأردن، والكويت، واليمن.

ويناقش المؤتمر خطة العمل المستقبلية في هذا القطاع، منها خطط عن التثقيف والتدريب، والمستجدات التي طرأت على الساحة العربية في ظل الثورات وتأثيرها على العمالة بقطاع النفط، والتحديات التى تواجه النقابات على مستوى الوطن العربى، والتنسيق بين الاتحادات النقابية من أجل عمل مشترك لمواجهة هذا التحدي الخطير.

يذكر أن المؤتمر الذي انعقد في نهاية مارس 2017 في الجزائر، كان المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعاملين بالنفط والمناجم والكيماويات قد قرر فتح باب الترشح على منصب "الأمين العام"، وإجراء الانتخابات في المؤتمر الذي يعقد حالياً بالقاهرة.