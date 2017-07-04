مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس "النواب" بسبب إغلاق قناة الحياة- صورة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب مصطفى بكري ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بسبب قرار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى بإغلاق قناة الحياة.

وأكد بكري، في بيانه العاجل، أن قرار الإغلاق يعطى انطباعًا سلبيًا عن الحريات في مصر فضلا عن إثارته للبلبلة.

وكانت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، قررت وقف جميع الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات «الحياة» بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر اعتبارا من الساعة العاشرة صباح أمس الاثنين، كإجراء أولي، تمهيدا لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائيا لعدم الوفاء بسداد المديونيات المستحقة عليها.

وأوضح بيان صادر عن مدينة الإنتاج الإعلامي، الإثنين، أن «المدينة قد استنفدت كل الطرق السلمية والقانونية مع القناة ومنحتها أكثر من مهلة للسداد، وسبق أن وجهت إدارة المدينة ثلاثة إنذارات قانونية للقناة بفسخ التعاقد منذ شهر إبريل الماضي، وبناء عليه أرسلت القناة خطابا للمدينة ممهورا بتوقيع مالك القناة تعهد فيه بسداد المديونيات المستحقة في موعد غايته 12 إبريل الماضي".

وأضاف البيان: "إلا أن إدارة القناة لم تلتزم بالمهلة التي حددتها للسداد، كما تعهد مالك القناة بسداد نصف قيمة المديونية قبل موعد الجمعية العامة للشركة التي انعقدت في 30 إبريل الماضي، إلا أن ذلك لم يتم أيضا، ما أدى إلى تراكم المديونية والمتضمنة قيمة استحقاقات المدينة من إيجارات ستديوهات والمقار الإدارية للقناة".