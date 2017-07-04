شاهد بـ"فض رابعة": وفاة 5 ضباط في أول 5 دقائق نتيجة إطلاق نار من عمارة بشارع الطيران

كتب - عمرو علي:

تصوير - علاء أحمد:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، سماع الشهود في جلسة محاكمة بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".

وفي بداية الجلسة قدمت النيابة العامة خطابًا يفيد توقيع الكشف الطبي على بعض المتهمين، وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول اللواء محمد توفيق، وقال بعد حلف اليمن، إنه بتاريخ 14 أغسطس 2013 صدر قرار من النائب العام بفض اعتصام رابعة العدوية، وفجر يوم الفض تم إعداد خطة بالتعاون مع القوات المسلحة، وتم فض الاعتصام حسب خطة تم وضعها، وتم الفض بالأصول القانونية.

وأضاف الشاهد، أن موقعه يوم الفض كان بشارع الطيران، وفي أول 5 دقائق من الفض توفى 5 ضباط، وعقب سقوط ضحايا من قبل الشرطة تم الفض باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وتم إطلاق النار على القوات من داخل ميدان ومن أعلى سطح عمارة تحت الإنشاء.

وأوضح الشاهد إلى أنه تم إطلاق النار على القوات من عمارة تحت الإنشاء بشارع الطيران، وتم عمل ممر آمن لخروج المعتصمين، والأمن المركزي، وألقى القبض على 15 شخصًا من مطلقي النيران على القوات من داخل العمارة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة".

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".