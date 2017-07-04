كونتي يستهدف التعاقد مع مدافع ريال مدريد

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يسعى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع البرازيلي دانيلو الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية«الميركاتو»، وذلك حسبما أفادت صحيفة ماركا الإٍسبانية، اليوم الثلاثاء.

وكان دانيلو صاحب الـ25 عامًا، قد أنضم لريال مدريد صيف 2015، قادماً من فريق بورتو البرتغالي، ولكنه لا يشارك بشكل أساسي نظراً لتواجد داني كارفخال في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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وأضافت صحيفة ماركا بأن هناك أكثر من عرض مقدم للتعاقد مع دانيلو هذا الصيف، لعل أبرزهم من يوفنتوس الإيطالي، وتشيلسي، لكنها أكدت أن كونتي، يرغب بشدة في التعاقد مع دانيلو، وطلب من إدارة البلوز الظفر بخدماته بأي مبلغ، لتفويت الفرصة على يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يريد التخلص من دانيلو لكن في الوقت ذاته يسعى لاستعادة أكبر قدر ممكن من المبلغ الذي دفعه للتعاقد معه من بورتو قبل عامين والبالغ 31 مليون يورو.