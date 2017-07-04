رسميًا.. مارسيليا يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو

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أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي لويس جوستافو، لاعب خط وسط فريق فولفسبورج الألماني، وذلك حسبما أفاد الحساب الرسمي لفريق مارسيليا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضاف الفريق الفرنسي أن الدولي البرازيلي جوستافو صاحب الـ30 عامًا، انضم لصفوف الفريق لمدة أربع سنوات، مقابل 10 مليون يورو، ليصبح ثالث صفقات مارسيليا هذا الصيف بعد التعاقد مع فلوريان توفان من نيوكاسل الإنجليزي، وفالير جيرمان من موناكو الفرنسي.

يشار إلى أن لويس جوستافو تلقى (8) بطاقات حمراء في الدوري الألماني «البوندسليجا» كأكثر لاعب في تاريخ المسابقة، كما أنه تلقى (62) بطاقة صفراء من أول ظهور له منذ موسم 2008/2009 .

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الجدير بالذكر أن جوستافو هو أول لاعب من فولفسبورج يتلقى عشر بطاقات صفراء في مواسم واحد في البوندسليجا، كما أنه أكثر لاعب قام بتدخلات صحيحة على الكرة في المسابقة منذ قدومه للنادي بـ(258 تدخل صحيح).