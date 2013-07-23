عنوان رسمي للجزء الثاني من The Avengers

أعلنت شركة Marvel Studios عن العنوان الرسمي للجزء الثاني من فيلم The Avengers وهو The Avengers: Age of Ultron وأكدت أن الممثل Robert Downey Jr هو الوحيد الذي وقّع عقداً للمشاركة فيه والمفاوضات جارية لانضمام باقي الممثلين وهم: Chris Evans و Mark Ruffalo و Chris Hemsworth و Scarlett Johansson و Samuel L. Jackson و Jeremy Renner. وقد حددت الشركة موعد بدء تصوير The Avengers: Age of Ultron في مارس عام 2014، أما تاريخ إطلاق الفيلم في الصالات العالمية فحدد في الأول من مايو عام 2015.
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