عنوان رسمي للجزء الثاني من The Avengers

أعلنت شركة Marvel Studios عن العنوان الرسمي للجزء الثاني من فيلم The Avengers وهو The Avengers: Age of Ultron وأكدت أن الممثل Robert Downey Jr هو الوحيد الذي وقّع عقداً للمشاركة فيه والمفاوضات جارية لانضمام باقي الممثلين وهم: Chris Evans و Mark Ruffalo و Chris Hemsworth و Scarlett Johansson و Samuel L. Jackson و Jeremy Renner. وقد حددت الشركة موعد بدء تصوير The Avengers: Age of Ultron في مارس عام 2014، أما تاريخ إطلاق الفيلم في الصالات العالمية فحدد في الأول من مايو عام 2015.