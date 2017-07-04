جيرارد يتحدث عن بداية عمله كمدرب في ليفربول

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بدأ ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، وظيفته الجديدة كمدرب لفريق ليفربول تحت 18 عامًا، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للريدز، اليوم الثلاثاء.

وتحدث جيرارد مع الموقع الرسمي قائلاً: "أنا متحمس للغاية، حيث كنت أنتظر هذا الأمر بفارغ الصبر طوال الصيف ولم أغفل عنه خلال فترة إجازتي، اللحظة التي كنت انتظرتها وصلت وأنا متحمس لبدء هذه المهمة، أشعر بأننا مستعدون ويحيط بي طاقم تدريبي رائع، ولا يسعنا الانتظار للعب أول مباراة في الموسم".

وانضم لأسطورة نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، طاقم تدريبي جديد يتضمن مدرب اللياقة البدنية جوردن ميلسوم الذي كان يعمل مع الفريق الأول في ميلوود.

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وأضاف: "اللاعبون محظوظون، ربما لا يدركون هذا الأمر الآن لأنهم لم يلعبوا مع الكثير من الأندية، وذلك لأن ليفربول ملم بالعلوم الرياضية، وأنا محظوظ لأن جوردن ميلسوم متواجد معي، حيث عملت معه لمدة ست أو سبع سنوات في ميلوود، أنا سعيد لأنه ضمن الطاقم التدريبي، إنه خبير في العلوم الرياضية والأرقام بالإضافة إلى مساعدة اللاعبين على الاستعداد للمباراة الأولى من الموسم".

وإختتم جيرارد، قائلآ: "سبق ومررت بهذه التجربة التي يمرون بها الشباب، تعتبر الفحوصات الطبية التي خضعوا لها الجزء الممل من هذا المشوار، ولكن لا يوجد أدنى شك بأنها مهمة، يجب علينا البحث عن أساس الفريق وأن نتعرف على إمكانياته، ستبدأ مهمتهم على أرض الملعب غداً، أما بالنسبة إلى اليوم، فيجب عليهم اكتشاف قدراتهم".