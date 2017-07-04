مونديال قطر 2022 في مهب الريح وتركيا الملاذ الأخير

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشارت صحيفة "تيليجراف" البريطانية إلى استعداد الشركات الغربية المسؤولة عن بناء الملاعب الخاصة بتنظيم قطر لمونديال 2022 لوضع خطة طوارئ لمغادرة قطر بسبب المشاكل الدبلوماسية التي تعاني منها مع دول الجوار في الخليج العربي.

وقالت الصحيفة البريطانية نقلًا عن مصدر بارز في ذلك القطاع أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات بدأت بالفعل في المغادرة أو تقليص عدد العمالة في قطر على أقل تقدير، حيث أن العقوبات التجارية المفروضة على الدوحة تهدد باستكمال برنامج عملية البنية التحتية التي تصل تكلفتها إلى 160 مليار جنيه إسترليني والتي تحتاج قطر إلى إنهاءها في خلال عامين والتي تشمل 8 ملاعب حديثة و60 ألف غرفة فندقية ونظام مترو جديد استعدادًا لتنظيم المونديال.

وتقود الشركات البريطانية والأمريكية الدور الأكبر في مشروعات بناء ملاعب المونديال ولعل أبرزها، ووفقًا لمصدر بارز رفض ذكر اسمه للصحيفة البرطانية، فأن العقوبات التي فرضتها الإمارات الأسبوع الماضي تجبر الشركات على الإنسحاب من قطر حماية لاستثمارتها ولحماية حقوق عامليها.

وأشار مصدر أخر للصحيفة البريطانية أن العديد من الشركات تعمل في الدوحة وأبو ظبي وينبغي عليها الآن الاختيار بين الاثنين، وذلك باستثناء شركة إيكوم التي تربطها علاقات قوية بقطر وعملها في القاعدة العسكرية الأمريكية المتواجدة هناك والتي تعرف باسم "العديد".

ومن جانبه قال محامي يعمل مع الحكومة القطرية أن وضع بعض الشركات لخطة طارئة لمغادرة البلاد يعد رد فعل مبالغ فيه للغاية، خاصة أن تركيا حليفة قطر بإمكانها التدخل لإنقاذ الموقف والمساعدة في استكمال بناء المشاريع.

شاهد أيضا

وتعاني قطر بسبب الحظر المفروض عليها في مجال التجارة والسفر من توقف حتى المشاريع الصغيرة بسبب الصعوبة في إيجاد الموارد التي تحتاج إليها.

وعلى الرغم من توافر العديد من الموارد لبناء مشروعات كأس العالم والتي وصلت لقطر عن طريق الممر البري الذي يربطها بالمملكة العربية السعودية قبل توتر العلاقات، إلا أن قطر لا تزال بحاجة إلى نحو 36 ألف من العمالة المهاجرة هذا العام والعام المقبل لإنهاء المشاريع.

وبدوره قال جراهام روبنسون الخبير الاقتصادي أن العقوبات المفروضة على قطر من دول الجوار ستتسبب في ارتفاع تكلفة عملية البناء للضعف هذا العام فقط، الأمر الذي يضع ضغوطات كبيرة على كاهل قطر للوفاء بإلتزامتها.

والجدير بالذكر أن استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 باتت مثار للجدل في الأعوام الأخيرة بسبب انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بشأن معاملة العمال المهاجرين، إلى جانب ارتقاع درجة الحرارة في دول الخليح والتي تصل إلى 50 درجة مئوية وهي درجة تصعب من إقامة البطولة في الصيف، إلى جانب قضايا الفساد والرشاوي التي أثيرت من الفيفا مؤخرًا حول نزاهة قطر في الحصول على حق تنظيم البطولة.