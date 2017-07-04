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بيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن الخطة الانتاجية للحكومة وتحفيز المواطنين على العمل

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بيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن الخطة الانتاجية للحكومة وتحفيز المواطنين على العمل بيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن الخطة الانتاجية للحكومة وتحفيز المواطنين على العمل

التحرير

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قدمت فراج، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط بشأن الخطة الانتاجية للحكومة  وتحفيز المواطنين على العمل من أجل توفير الكثير من الفرص لزيادة الدخل تتناسب مع قدراتهم وبرامج تؤهل كل فرد أن يكون إنسان منتج يستطيع تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته.

وأضافت فراج، في بيانها، أن المرحلة القادمة تتطلب العمل والتعليم والفكر والإبداع والتوعية لنشر ثقافه العمل من أجل المساهمة فى رفع مستوى معيشة الفرد فلا بد من أفكار تساعد الناس أن تعمل وتستغل وقتها لتلبى احتياجاتها وترفع من مستوى معيشتها على اختلاف أماكنهم سواء فى مدينة أو قريه بغض النظر عن قدراتهم ومؤهلاتهم.

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ولفتت النائبة إلي أنه لا يصح أبداً ما تقوم به من إيقاف لافكار تنمى من قدرة الأفراد لزيادة دخولهم وتعود بالنفع على الدولة والمجتمع مثلما حدث مع فكرة الفصل من المنبع وأكشاك القمامة والتى ساعدت المواطن على زياده دخله بطريق غير تقليدى وساهمت فى رفع كفاءة منظومة النظافة ومع توفير فرص عمل جديدة أدت الى رفع كفاءة مصانع استثمارية لتدوير القمامة كانت تعمل بنصف طاقتها ومع ذلك تأتى الحكومة لتوقف هذه الفكرة دون أسباب واضحة وبالتالى يجب أن تتحرك الحكومة بوضع خطة انتاجية للدولة واصلاح فى المنظومة الادارية ليصبح كل مواطن منتجاً مستغلا كل وقته فى العمل لزيادة الطاقة الانتاجية.

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التحرير

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