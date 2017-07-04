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غادة والي: صرف 4 مليار جنيه لأصحاب المعاشات في 3 أيام

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غادة والي: صرف 4 مليار جنيه لأصحاب المعاشات في 3 أيام غادة والي: صرف 4 مليار جنيه لأصحاب المعاشات في 3 أيام

التحرير

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أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف المعاشات خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ 1 يوليو بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكذلك ماكينات الصراف الآلي A.T.M.

وأضافت "والي" في تصريحات لها اليوم، أن عدد من قاموا بصرف مستحقاتهم حتى صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 2.974.963 حالة صرف بإجمالي 3.932.856.776 جنيه، موضحة أن عمليات الصرف ما زالت مستمرة وغرفة عمليات الوزارة تقوم بمتابعتها لحظة بلحظة لتذليل أي صعوبات قد تعترض المواطنين.

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وأشارت الوزيرة إلى أن جميع البنوك ومكاتب البريد ومنافذ الصرف التابعة للهيئة بدأت صرف المعاشات لأصحابها وللمستحقين في الأول من يوليو بدلًا من اليوم العاشر كما هو معتاد، وذلك تيسيرًا على المواطنين وقد تم الصرف بالزيادات التي أقرتها بواقع 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة أن إجمالي المنصرف من بنك ناصر الاجتماعي للمعاشات خلال المدة من 1/7 إلى 3/7/2017 قد بلغ 335 مليون جنيه، وهي موزعة كما يلي: 47 مليون جنيه المنصرف من الصارف الآلي لشبكة البنك، 63 مليون جنيه المنصرف من الصارف الآلي لماكينات البنوك الأخرى، و221 مليون جنيه المنصرف من داخل فروع بنك ناصر المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

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التحرير

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