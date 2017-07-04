سحر نصر تشكل وحدتين لمتابعة و حل مشاكل المستثمرين

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أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القراران رقم 120 و121 لسنة 2017، بتشكيل وحدتين "متابعة وحل مشاكل المستثمرين" و"متابعة وتحليل المؤشرات الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار".

وأكدت الوزيرة، أن القراران في إطار عمل الوزارة على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين، وإزالة اى معوقات تواجههم ووضع أطر لحل مشاكلهم بشكل سريع، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال الدولية، والذى يساهم فى جذب المستثمرين وارتفاع مستوى الاقتصاد المصري دوليًا.

ونص القرار الخاص بتشكيل وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، بأن تكون مهمتها وضع منظومة متكاملة لتلقى ومتابعة وحل مشاكل المستثمرين المحليين والأجانب، وتكون هى الجهة التى يحال إليها كافة شكاوى المستثمرين الواردة إلى الوزارة وما يتبعها من هيئات، وتكون تابعة للوزارة، وتتولى وضع نظام موحد لإجراءات وآليات متابعة وحل مشاكل المستثمرين بداية من تلقى الشكوى من المستثمر ثم دراستها ووضع أطر للحل، وإعداد قاعدة بيانات محدثة ومفصلة خاصة بمشاكل المستثمرين، وذلك من خلال تطوير البرنامج القائم لفحص شكاوي المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد أن يتم اختباره وتضمين كافة معايير البحث اللازمة لإصدار التقارير الدورية المطلوبة.

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وتضمن القرار، أن تتولى الوحدة التنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحصر كافة الشكاوى القائمة للمستثمرين والعمل على إزالة المعوقات التى تحول دون التوصل إلى موقف نهائي بشأنها، والاتفاق على الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى المقدر للتعامل مع الشكوى، وكذلك المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات، والتنسيق مع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بحيث تقوم اللجنة بموافاة الوحدة بموقف الشكاوى محل العرض، وكذلك القرارات النهائية الصادرة عنها لمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع الاستثمار بالمحافظات).

وكذلك ما يتبعه من إدارات متمركزة بمحافظات الجمهورية لتحديد الدور الرئيسى الذى تقوم به هذه الإدارات فى التعامل مع شكاوى المستثمرين وتحديد أطر المتابعة والمراقبة لتفعيل هذا الدور، وعقد لقاءات دورية مشتركة مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات وذلك التنسيق مع الجهات الإدارية المعنية كإحدى الآليات المقترحة للوصول إلى حلول سريعة وفعالة لشكاوى المستثمرين، والتواصل مع المستثمر وإخباره بما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن الشكاوى المقدمة، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية.