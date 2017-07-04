الكهرباء: بدء اختبار 45 ألف فني متوافقين مع الشروط للتعيين بالشركات

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء اختبارات الفنيين بشركة "بريميير" لتوظيف العمالة، وذلك في إطار حرص قطاع الكهرباء على اختيار احتياجاته من الفنيين للعمل بالشركات التابعة له.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن شركة التوظيف المسئولة عن تنظيم عملية إجراءات التعيينات الجديدة بشركات الكهرباء، استقبلت قرابة الـ142 ألف بريد إلكتروني.

وأضافت أن الشركة قامت بعمل تصفية للمتقدمين، وفقاً لشروط الإعلان وبلغ عدد الفنيين المتوافقين مع الشروط عدد 45068 على مستوى كل المناطق الجغرافية بالجمهورية وفى كل التخصصات المطلوبة.

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وضمانا لشفافية ونزاهة عملية الاختبارات تم تشكيل لجان اختبارات محايدة برئاسة السادة رؤساء شركات الكهرباء التابعة وعضوية رؤساء قطاعات الشبكات والإنتاج ورؤساء قطاع الموارد البشرية وبإشراف ومتابعة كاملة من قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات يوميا على مدار الأسبوع وبواقع يومين أسبوعيا لكل شركة اعتباراً من يوم الأحد 2/7/2017.

جدير بالذكر، أنه قد تم بتاريخ 13/1/2017 نشر الإعلان الخارجي رقم (1) لسنة 2017 وقد امتد لمدة أسبوعين وذلك لطلب فنيين في مجالى الصيانة والتشغيل للعمل بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التابعة.