أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الكهرباء: بدء اختبار 45 ألف فني متوافقين مع الشروط للتعيين بالشركات

Google+ Print
الكهرباء: بدء اختبار 45 ألف فني متوافقين مع الشروط للتعيين بالشركات الكهرباء: بدء اختبار 45 ألف فني متوافقين مع الشروط للتعيين بالشركات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء اختبارات الفنيين بشركة "بريميير" لتوظيف العمالة، وذلك في إطار حرص قطاع الكهرباء على اختيار احتياجاته من الفنيين للعمل بالشركات التابعة له.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن شركة التوظيف المسئولة عن تنظيم عملية إجراءات التعيينات الجديدة بشركات الكهرباء، استقبلت قرابة الـ142 ألف بريد إلكتروني.

وأضافت أن الشركة قامت بعمل تصفية للمتقدمين، وفقاً لشروط الإعلان وبلغ عدد الفنيين المتوافقين مع الشروط عدد 45068 على مستوى كل المناطق الجغرافية بالجمهورية وفى كل التخصصات المطلوبة.

شاهد أيضا

وضمانا لشفافية ونزاهة عملية الاختبارات تم تشكيل لجان اختبارات محايدة برئاسة السادة رؤساء شركات الكهرباء التابعة وعضوية رؤساء قطاعات الشبكات والإنتاج ورؤساء قطاع الموارد البشرية وبإشراف ومتابعة كاملة من قيادات الشركة القابضة لكهرباء .

وأكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات يوميا على مدار الأسبوع وبواقع يومين أسبوعيا لكل شركة اعتباراً من يوم الأحد 2/7/2017.

جدير بالذكر، أنه قد تم بتاريخ 13/1/2017 نشر الإعلان الخارجي رقم (1) لسنة 2017 وقد امتد لمدة أسبوعين وذلك لطلب فنيين في مجالى الصيانة والتشغيل للعمل بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التابعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني