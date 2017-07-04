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12 يوليو.. مصطفى السيد يعقد مؤتمرا لكشف آخر تطورات علاج السرطان بالذهب

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12 يوليو.. مصطفى السيد يعقد مؤتمرا لكشف آخر تطورات علاج السرطان بالذهب 12 يوليو.. مصطفى السيد يعقد مؤتمرا لكشف آخر تطورات علاج السرطان بالذهب

التحرير

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أعلنت الجامعة البريطانية في القاهرة استضافة العالم المصري الدكتور مصطفى السيد، للإعلان عن تفاصيل جديدة في مشواره لعلاج السرطان تحت عنوان "جزيئات النانو ذهب تتخلص أخيراً من السرطان".

ويعقد مركز مصطفى السيد لبحوث النانوتكنولوجي، بواحة العلوم والابتكار، بالجامعة البريطانية في مؤتمرًا صحفيًا وندوةً موسعةً، يحاضر فيه الدكتور مصطفي السيد، يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2017، بقاعة الاحتفالات بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

و يعرض السيد آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية، وتحمل بشارات عظيمة لمرضي السرطان، وتفتح الطريق للتخلص نهائياً من هذا المرض.

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يشهد فعاليات الندوة عدد من كبار رجال الدولة، والعلماء، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، ورئيس الجامعة، وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب.

من جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالبحث العلمي المتميز، وتحرص على ضم القامات العلمية الكبيرة كالدكتور مصطفي السيد، وأقامت لأبحاثه ودراساته مركزًا متخصصًا، تم تزويده بأحدث التقنيات وأمهر المعاونين.

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