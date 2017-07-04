وزير الخارجية الألماني: برلين تؤيد وجهة النظر الإماراتية بشأن قطر

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل، إن برلين تؤيد وجهة النظر الإماراتية بشأن ضرورة وضع نهاية لإيواء الإرهابيين أو تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأضاف الوزير الألماني، خلال مؤتمر صحفي مُشترك مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، في أبوظبي، أن منطقة الخليج بأكملها أمامها فرصة لتعزيز حربها على تمويل الإرهاب.

بدوره، أكّد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد على أن ما تم اتخاذه بحق قطر جاء بعد سنوات من محاولة إيقافها عن دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتطرف.

وقال إنه "من السابق لآوانه الحديث عن الخطوات اللاحقة ضد قطر انتظارًا لمعرفة ردها على مطالب الدول المقاطعة الأربع".

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد:"ننتظر التواصل مع الإخوة في الكويت لمعرفة الرد القطري قبل اتخاذ الخطوات اللاحقة"، مشددًا على أن "أي رد مستقبلي سيتوافق مع القانون الدولي".

وأردف قائلًا "لم نتخذ هذا القرار بسهولة بل بعد سنوات من محاولة إيقاف قطر عن دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية والتطرف".