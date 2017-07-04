إيطاليا تصدر مذكرات اعتقال بحق 116 شخصا يشتبه بانتمائهم للمافيا

روما - (د ب أ):

أعلنت قوات الدرك الوطني الإيطالية "كارابينيري" أنه تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 116 شخصا يشتبه بانتمائهم لمافيا "ندرانجيتا"، في واحدة من أكبر العمليات على الإطلاق ضد أقوى مافيا في العالم.

وتم نشر أكثر من ألف فرد من قوة كارابينيري بجانب مروحيات وكلاب مدربة لتنفيذ عمليات الضبط. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم القبض على جميع المشتبه بهم، ولكن من المقرر أن تقدم السلطات مزيدا من التفاصيل في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

ووفقا لكارابينيري، تم استهداف أكثر من 20 عائلة مافيا في الجانب الشرقي من منطقة كالابريا، معقل مافيا ندرانجيتا، وهو ما يشكل ضربة كبيرة ضد "القلب النابض" للمافيا.

وأفاد التقرير السنوي الذي قدمه المدعي العام الإيطالي لمكافحة المافيا ،فرانكو روبرتي، منذ أسبوعين، أن مافيا ندرانجيتا قد تسللت إلى جميع القطاعات الرئيسية في المجتمع الإيطالي وأصبحت لها معاقل في الخارج أيضا، من بينها معاقل في ألمانيا والولايات المتحدة واستراليا وكندا.

وكشفت التحقيقات التي أدت إلى اعتقالات اليوم الثلاثاء أن المناطق التي تسيطر عليها ندرانجيتا تضم محاكم موازية لتسوية الخلافات .

وفي مقطع فيديو قدمته شرطة كارابينيري للإعلام الإيطالي، يمكن سماع أحد المشتبه بهم الذين شملتهم مذكرات الاعتقال ،وهو روكو مورابيتو، وهو يفتخر في مكالمة هاتفية تم التنصت عليها قائلا :"هنا، أنا الحكومة (...) المافيا . ولكن المافيا الأصلية ، وليس ذات المستوى المتدني".