بعد تجربة بيونجيانج الصاروخية..ترامب يسخر من زعيمها على تويتر

كتبت- رنا أسامة:

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التجرية الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية.

وتهكّم ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلًا: "هل هذا الشخص لديه شيء أفضل يقوم به في حياته؟"

وأضاف: "من الصعب أن نعتقد بأن كوريا الجنوبية واليابان ستتحملان أكثر من هذا. ومن المُحتمل أن تمارس الصين مزيدًا من الضغط على كوريا الشمالية لتُنهي هذا الهُراء إلى الأبد".

أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخًا طويل المدى عابرًا للقارات، صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باتجاه اليابان.

وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخًا ذاتي الدفع عابرا للقارات، يسمح مداه ببلوغ أراضي الولايات المتحدة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).