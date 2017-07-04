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المتحدث العسكري الليبي يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح تجاوزات قطر في الشأن الليبي

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري الليبي يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح تجاوزات قطر في الشأن الليبي

11:59 ص الثلاثاء 04 يوليه 2017

المتحدث العسكري الليبي يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح تجاوزات قطر في الشأن الليبي

العقيد أحمد المسماري

القاهرة- (أ ش أ):

يعقد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري مؤتمرا صحفيا هاما اليوم، الثلاثاء، الساعة ٦ مساء من القاهرة بفندق الريتز كارلتون النيل - قاعة القاهرة لشرح تجاوزات قطر في الشأن الليبي.

وقال المسماري، إن الجماعات الإرهابية والإخوان تعاونا سويا بهدف إدخال إرهابيين إلى ليبيا وأن القطري العميد مبارك النعيمي جاء ليبيا لتثبيت القاعدة والإخوان في الحكم.

وقال المسماري خلال حواره ببرنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع عبر فضائية "on live" إن الشخصية الأخطر المهدي الحاراتي عميد بلدية طرابلس مؤسس لواء الأمة في سوريا قاتل في كوسوفو وفي العراق وفي نابلس وفتح معسكرات تضم أفرادا من وليبيا وتونس والنيجر وكان يرسلهم إلى سوريا وكانت قطر مهمتها نقل هؤلاء إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا.

وعرض المسماري مستندا يكشف طلب الدولة القطرية من السلطات الليبية لهبوط طائرات نقل عسكرية قطرية في ليبيا، موضحا أن الطائرات عملاقة جدا.

وكشف أن هذه الطائرات تقوم بنقل ذخائر وأسلحة ومجاهدين إلى داخل ليبيا، بل ونقل أسلحة من ليبيا إلى تركيا ومنها توزع على سوريا، محملا تلك الطائرات مسؤولية تدمير ليبيا.

هذا المحتوى من

Asha

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