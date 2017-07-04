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المصري يصطدم بالأهلي في برج العرب

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المصري يصطدم بالأهلي في برج العرب المصري يصطدم بالأهلي في برج العرب

التحرير

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره المصري في الساعة السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، والتي حسمها الأحمر لصالحه قبل أربع جولات من النهاية.

ويشير تاريخ مواجهات الأهلي والمصري في الدوري إلى تفوق أحمر، حيث التقى الفريقان في 108 مباريات، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 58 مباراة، بينما خسر 18 مواجهة، وسيطر التعادل على 32 لقاءً، وأحرز الأهلي في شباك فريق المصري بمسابقة الدوري 151 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 81 هدفًا.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو متربعـًا على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، حققها من 24 انتصارًا و8 تعادلات ودون أن يتعرض لأي خسارة، بينما المصري في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

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ويملك الأهلي في رصيده 59 هدفًا يحتل بها ثاني أقوى هجوم في الدوري، بينما لم يدخل شباكه سوى 13 هدفًا كأقوى دفاع في الدوري.

سبق أن تقابل الأهلي والمصري مرة واحدة في الموسم الحالي، وذلك خلال الدور الأول من مسابقة الدوري، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 3-1.

وتعد 4-0 هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الأهلي والمصري، وتكررت مرتين لصالح الأحمر في موسمي 1978-1979 و1998-1999.

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التحرير

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