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ترامب يسخر من زعيم كوريا الشمالية على تويتر

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مصراوي Masrawy

يسخر من زعيم على تويتر

11:39 ص الثلاثاء 04 يوليه 2017

ترامب يسخر من زعيم كوريا الشمالية على تويتر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتبت- رنا أسامة:

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التجرية الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية.

وتهكّم ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلًا: "هذا الشخص لديه شيء أفضل يقوم به في حياته؟"

1

وأضاف: "من الصعب أن نعتقد بأن كوريا الجنوبية واليابان ستتحملان أكثر من هذا. ومن المُحتمل أن تمارس الصين مزيدًا من الضغط على كوريا الشمالية لوضع حدّ لهذا الهُراء إلى الأبد".

2

أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخًا طويل المدى عابرًا للقارات، صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باتجاه اليابان.

وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخًا ذاتي الدفع عابرا للقارات، يسمح مداه ببلوغ أراضي الولايات المتحدة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

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مصراوي Masrawy

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