تعيين قاضية فرنسية على رأس فريق أممي للتحقيق في جرائم حرب محتملة بسوريا

باريس/نيويورك- (أ.ش.أ):

أعلنت الأمم المتحدة ان القاضية الفرنسية كاترين مارسي أويل ستقود التحقيق الدولي التي ستجريه المنظمة حول جرائم حرب محتملة في سوريا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، قد اختار كاترين مارسي أويل أمس الإثنين، وهي قاضية دولية سابقة في كوسوفو وكمبوديا والمحكمة الجنائية الدولية ليوجوسلافيا السابقة، لقيادة الفريق الدولي المكلف بجمع أدلة حول جرائم حرب في سوريا.

وتعمل القاضية الفرنسية حاليا كوسيطة للجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيمي داعش والقاعدة.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شكلت فريقا للمحققين مقره جنيف، مهمته جمع معلومات يمكن استخدامها لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب.

يذكر أن النزاع السوري المستمر منذ أكثر من ست سنوات خلف أكثر من 320 الف قتيل، وخلصت بعثة تحقيق سابقة للأمم المتحدة بالفعل إلي أن كافة الأطراف لجأت الى التعذيب ولعمليات إعدام تعسفية ضمن انتهاكات أخرى.