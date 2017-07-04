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انكسار الموجة الحارة غدًا الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 36

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مصراوي Masrawy

انكسار الموجة الحارة غدًا الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 36

11:44 ص الثلاثاء 04 يوليه 2017

انكسار الموجة الحارة غدًا الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 36

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ليسود غدًا الأربعاء طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف بيان الهيئة، الثلاثاء، أن حالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن : الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 24 30

مطروح 24 29

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

بلطيم 24 31

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 22 32

نخل 19 36

طابا 22 37

الطور 26 38

مرسى علم 30 37

الغردقة 30 39

شرم الشيخ 30 39

رفح 19 33

كاترين 22 34

سيوة 24 36

المنيا 23 36

الفيوم 24 37

رأس سدر 24 38

أبوسمبل 30 43

وسط الدلتا 26 35

أسيوط 25 38

سوهاج 28 39

الأقصر 27 43

أسوان 28 43

شلاتين 29 42

حلايب 30 35

الوادى الجديد 29 42

قنا 27 42

نويبع 27 38

السلوم 21 29

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