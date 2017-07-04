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التنمية المحلية تطلق خارطة معلومات "وصف مصر" الاستثمارية قريبًا

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مصراوي Masrawy

التنمية المحلية تطلق خارطة معلومات "وصف " الاستثمارية قريبًا

11:40 ص الثلاثاء 04 يوليه 2017

هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كتبت- ندى الخولي:

تطلق وزارة التنمية المحلية، خارطة معلومات مصر الجغرافية "وصف مصر" التي تتحدد على إثرها خرائط التنمية الخاصة بالطبيعة الاستثمارية لكل محافظة، قريبًا.

وعلم "مصراوي" أن الوزارة كانت حريصة على إصدار تلك الخرائط بشكل مدقق وسليم، من أجل أن تكون نواة لقاعدة بيانات مستقبلية لتنمية كل قرية ونجع داخل مدن ومراكز المحافظات، فضلًا عن حرص الوزارة على توفير مليون فرصة عمل في القرى المصرية، وتطبيق نظام اللامركزية في الإدارة المحلية خلال الفترة الراهنة.

وعلم "مصراوي" أن الخريطة المعلوماتية "وصف مصر" التي أعلن عنها الوزير منذ توليه الوزارة في فبراير الماضي، كان قد تم الانتهاء من مسودتها الأولى، وتم عرضها على مؤسسات الدولة لمراجعتها، حتى لا يكون هناك تضارب في الأرقام الواردة بها؛ على أن تُصدر الوزارة خريطة أخرى مفصلة، في غضون ثلاثة أشهر، خاصة بالخريطة الاستثمارية للمحافظات.

كان هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، قد خاطب المحافظين، -في أول القرارات التي اتخذها فور توليه المنصب- بإعداد خارطة تنمية كل محافظة على حدة في غضون ثلاثة أشهر؛ لرسم خارطة طريق تنمية المحافظات، على أن عرض هذه الخرائط التنموية الخاصة بكل محافظة على القيادة السياسية ورئيس الوزراء وكافة الوزرات لوضعها موضع التنفيذ.

وأكد الوزير، في تصريحات سابقة، أن رؤية وزارة التنمية المحلية، في تنمية المحافظات، ستتحدد وفقا لخارطة طريق كل المحافظات، والتي تقوم على أسس محاربة العشوائيات والمجتمعات الخضراء ذات الطاقة المتجددة لخلق مجتمعات جميلة وسعيدة ومن قبلها اقتصادية قادرة على الكسب.

تجدر الإشارة إلى أن، هشام الشريف، خبير تكنولوجيا المعلومات، ومؤسس مركز معلومات مجلس الوزراء، في الفترة من 1990 – 1999 وقام بدور أساسي في إنشاء مراكز المعلومات على مستوى المحافظات والمراكز والقرى وتدعيمها وكذلك مراكز التدريب.

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مصراوي Masrawy

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