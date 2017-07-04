السيدات وسر ارتداء الملابس البيضاء في بطولة ويمبلدون

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اعتاد عشاق الكرة الصفراء على ارتداء اللاعبين للزي الأبيض بالكامل من قمصان وشورتات وجوارب وأحذية أثناء مشاركتهم في ويمبلدون أعرق بطولات التنس وثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وبات الأمر جزء من تقاليد البطولة التي لا يتهاون فيها المسؤولون على الإطلاق، فمن صلاحيات الحكم أن يجبر أي لاعب يخالف تلك التقاليد على تغيير زيه أو تهديده بالاستبعاد التام من البطولة.

وتعود قصة ذلك التقليد إلى القرن التاسع عشر عندما كان ينظر إلى لعبة التنس بإعتبارها رياضة النبلاء حيث يتم ممارستها في التجمعات الاجتماعية، من قبل الرجال والسيدات على حد سواء.

ومع ممارسة السيدات بالتحديد للعبة، وجد البعض أن مظهر العرق على الملابس لا يبدو جيدًا على الإطلاق للمتابعين، فصدر قرار بإرتداء الزي الأبيض الذي يقلل من سوء مظهر العرق بعض الشيء.

ومع إنطلاق بطولة ويمبلدون في عام 1877، طبق ذلك القانون على جميع اللاعبين للحفاظ على المظهر العام للعبة بل ووضعت مؤخرًا قوانين أخرى صارمة لتطبيقه وذلك على الرغم من عدم تطبيق أي بطولة أخرى لذلك القانون الصارم.

فلا يجوز لأي لاعب أو لاعبة مشاركة في البطولة ارتداء أي لون أخر سوى الأبيض ولا حتى الدرجات الفاتحة أو القاتمة منه، أما الزخارف الملونة على الزي فلا يبنغي أن تتجاوز عرضها أكثر من 1 سم.

كما ينبغي على الجميع ارتداء الأحذية البيضاء على أن لا تحمل شعارات كبيرة الحجم أو أن تكون الشعارات باللون الأبيض، وفي حال تعرض اللاعب لأي إصابة، فلا ينبغي عليه إرتداء أي أدوات طبية ملونة بل إرتداء أدوات بيضاء أيضًا.

لاعبون خالفوا القواعد الصارمة

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في عام 2015، ارتدي اللاعب الإسترالي المثير للجدل نيك كيريوس طوق في رأسه يحمل لون مختلف عن الأبيض ليتم تهديده بالاستبعاد عن البطولة كذلك الحال مع اللاعبة الكندية أوجيني بوشارد في نفس العام عندما ارتدت ملابس سوداء أسفل ملابسها الرياضية البيضاء.

وفي عام 2013، ارتدي اللاعب السويسري روجر فيدرير حذاء أبيض مطعم باللون البرتقالي، ليجبره المسؤولون بضرورة تغيير ذلك الحذاء في المباريات التالية، ومن جانبه قرر اللاعب الأمريكي أندريه أجاسي عدم المشاركة في ويمبلدون حتى بلغ من العمر 21 عامًا اعتراضًا منه على تلك التقاليد.

الإنحناء للمقصورة الملكية

تمتلك بطولة ويمبلدون العديد من الظواهر التي تميزها عن باقي بطولات التنس، فإلى جانب ارتداء الملابس البيضاء، تواجد تقليد أخر حتى عام 2003 يجبر اللاعبين على الإنحناء للمقصورة الملكية في الملعب الرئيسي حتى تم إيقاف ذلك التقليد بإعتباره أمر عفا عليه الزمن، إلا أن ذلك التقليد يتبع حتى الآن في حال حضور الملكة أو أمير ويلز للمباريات.

ومن الظواهر الأخرى التي تميز بطولة ويمبلدون بأنها البطولة الوحيدة في الجراند سلام التي تقام على الملاعب العشبية، والبطولة الوحيدة التي لا يقام أي مباريات في يوم الأحد من الأسبوع الثاني من فعالياتها، كما تساوي تلك البطولة في الجوائز المالية بين الرجال والسيدات.