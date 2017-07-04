الشركات المسؤولة عن بناء ملاعب كأس العالم في قطر تستعد للمغادرة

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ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الشركات الغربية المسؤولة عن بناء ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، وضعت خطة طوارئ حال لم يتم حل الخلاف الدبلوماسي مع دول الخليج، بعدما قامت بالتقليل من عدد موظفيها العاملين هناك.

تشمل أعمال البناء، 8 ملاعب ونظام مترو أنفاق حديث و60 ألف غرفة فندقية، وتقوم الشركات الأمريكية والبريطانية بدور كبير في بناء هذه الملاعب والمرافق، ومنها مكتبا الهندسة المعمارية "فوستر آند بارتنر" و"زها حديد المعمارية".

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يذكر أن العقوبات التجارية والاقتصادية المستمرة بحق قطر، تهدد بعرقلة برنامج البناء الذي تبلغ قيمته 160 مليار جنيه إسترليني.